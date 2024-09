Pallavolo, la Cogne Aosta Volley verso un campionato nazionale

Un progetto ambizioso, per puntare in alto e riportare una squadra valdostana a competere in un campionato nazionale femminile. È l'obiettivo della Cogne Aosta Volley che, oggi in conferenza stampa, ha presentato novità e propositi della società per i prossimi mesi.

"Siamo convinti che grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte faremo crescere il movimento pallavolistico valdostano - dice il presidente Jean Truffa -. Vogliamo portare avanti qualcosa di duraturo per far crescere le nostre atlete, i nostri tecnici e dirigenti, puntando alla pallavolo di eccellenza".

Un progetto che si muove lungo due fronti. Da una parte, la collaborazione con la Volley Academy Piacenza, realtà emiliana di riferimento per il settore femminile e giovanili in Italia (annunciata oggi durante la conferenza), che metterà a disposizione delle atlete della Cogne Aosta Volley la sua esperienza e le sue competenze. "La Volley Academy Piacenza nasce circa quattro anni fa - dice Corrado Marchetti, presidente della società -. Ci concentriamo solo sul settore giovanile, vogliamo insegnare i valori di questo sport, non solo la tecnica, per crescere persone e atlete migliori".

Dall'altra, questa sinergia tra la squadra aostana e quella emiliana fornirà alla Cogne Aosta Volley un supporto in più per prepararsi a competere a livello nazionale a partire dalla stagione 2025-2026. Una collaborazione che coinvolgerà aspetti tecnici e formativi, rivolti ad atlete e allenatori, ma che mira a creare un contesto positivo per la crescita personale e sportiva delle atlete.

“L’obiettivo vero e profondo di questo progetto è quello di elevare la qualità della pallavolo valdostana – dice Giampiero Baldon, team manager della Cogne Aosta Volley –. Non ci limiteremo a voler competere a livello nazionale, ma vogliamo gettare le basi per una crescita sostenibile del nostro sport. Siamo entusiasti della collaborazione con la Volley Academy Piacenza, che ci permetterà di migliorare sotto ogni aspetto, fino a sviluppare una competenza della pallavolo che possa diventare un riferimento per il movimento valdostano”. La pallavolo potrebbe così diventare la terza disciplina a squadre ad affacciarsi sul panorama nazionale, andando così ad aggiungersi a hockey e rugby.

“Lo sport è il terzo pilastro della società – dice Giulio Grosjacques, assessore al Turismo, sport e commercio –, solo la settimana scorsa abbiamo ospitato a Courmayeur il quadrangolare con le migliori squadre d’Italia. Con l’hockey le collaborazioni e la creazione di un college hanno portato grandi risultati. Speriamo succeda lo stesso con la pallavolo”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA