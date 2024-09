Jeunesse Valdôtaine, Sylvie Bonel eletta animateur principal

Sylvie Bonel, 21 anni di Arnad, è stata eletta nel ruolo di animateur principal dalla Assemblée générale de la Jeunesse Valdôtaine, che si è riunita ieri presso la sala Paolo Chasseur di Châtillon per rinnovare le sue cariche. Succede a Sylvie Hugonin. Il tesoriere è Aimé Dujany (Animateur adjoint) e Andrea Prudenziati il segretario.

Completano la squadra del Comité de coordination André Comé, Daniel Dujany, Marlène Jorrioz, Valérie Poletto, Sylvie Proment e Pietro Vuillermoz.

Sylvie Bonel ha sottolineato - riferisce in una nota la Jeunesse Valdôtaine - come il processo di riunificazione rappresenti "un passo decisivo verso una concezione condivisa e rafforzata dell'autonomia, fondata su valori storici che devono essere protetti, coltivati e compresi, soprattutto dai giovani".

Il suo programma segue due direttrici principali. Da una parte, l'obiettivo è "di lavorare internamente per ricostruire un gruppo di giovani autonomisti impegnati, uniti, determinati e consapevoli del significato dell'autonomia", dall'altra "l'attenzione è rivolta verso l'esterno, puntando a collaborare con le altre realtà autonomiste".



