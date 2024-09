Cervino spa, il bilancio si chiude con 11 milioni di utile

L'assemblea dei soci della Cervino spa ha approvato il bilancio 2023/2024: i ricavi delle vendite ammontano a 42,2 milioni di euro, l'utile d'esercizio è stato di 11,4 milioni di euro. Rispetto al 2022/2023 i ricavi della società sono cresciuti del 13,5%.

In una nota, la società partecipata scrive che "complessivamente si tratta di un altro risultato importante per Cervino Spa - grazie all'instancabile lavoro dei quasi 300 dipendenti - che tra la stagione estiva 2023 e quella invernale 2023/2024 ha comunque dovuto fare i conti con il meteo poco clemente e la chiusura per 107 giornate del collegamento internazionale con Zermatt. Va inoltre sottolineato che per la prima volta le piste di Breuil-Cervinia hanno tenuto aperto fino al 9 giugno senza interruzioni, generando entrate significative".



