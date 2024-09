Carrel all'Expo di Ortigia, "urgente la gestione del lupo"

"Assieme ai colleghi delle zone alpine abbiamo confermato l'urgenza di un sostegno a livello di scelte nella gestione del lupo. Il tema del lupo tocca da vicino i territori di montagna e in particolar modo le piccole aziende valdostane. È quindi doveroso impegnarsi nella difesa di queste realtà, poiché i nostri agricoltori e allevatori sono i custodi del territorio". Così l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, in riferimento al suo intervento, nei giorni scorsi, durante il 'Confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee', nel quadro dell'Expo dell'agricoltura e della pesca organizzato a Ortigia (Siracusa) nell'ambito del G7 Agricoltura.

"Vorrei inoltre sottolineare quanto sia fondamentale per la prossima programmazione tornare ad avere un rapporto diretto tra Regione e Commissione europea per porre l'attenzione sulle nostre specificità e sulle difficoltà che i nostri agricoltori e allevatori incontrano quotidianamente", afferma Carrel.



