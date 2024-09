Il Mercato europeo torna ad Aosta con 93 stand

Dal 4 al 6 ottobre torna ad Aosta il Mercato europeo del commercio ambulante: un percorso, in piazza Plouves e via Torino, tra street food, prodotti tipici e artigianato, che vedrà la partecipazione di 93 aziende, di cui dieci europee e cinque valdostane.

"Questa terza edizione è quella della maturità. Aosta è molto ambita, se avessimo dovuto assecondare tutte le richieste sarebbero servite altre due piazze. Ma abbiamo cercato di dare la giusta dimensione per la città", spiega Ermanno Bonomi, presidente di Ascom Aosta.

"Crediamo che possa essere una giusta iniziativa per dare un qualcosa in più a quello che c'è stato durante il periodo estivo e avvicinarci alla chiusura della stagione", aggiunge Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta.

In questo senso, sottolinea Bonomi, "per noi la destagionalizzazione è molto importante. Il mercato europeo è un evento che si svolge in 24 città italiane e per riuscire ad ottenere una tappa ad Aosta abbiamo lavorato molto". Inoltre "il cibo è un modo per unire i popoli: proprio nello spirito di apertura avremo uno stand tunisino che proporrà prodotti del Paese nordafricano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA