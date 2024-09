Projet formation, aperto l'anno formativo per 139 alunni

Si è aperto ufficialmente il nuovo anno formativo presso la sede di Projet formation a Brissogne.

Il momento ha segnato l'inizio di un percorso formativo ed educativo che coinvolge 139 studenti - 77 femmine e 62 maschi - iscritti ai corsi quadriennali per tecnici del benessere (estetiste ed acconciatori) e tecnici informatici.

Il programma prevede un'alternanza di lezioni in aula, attività pratiche in laboratorio e stage presso aziende locali, un modello che ha l'obiettivo di favorire un apprendimento attivo e diretto.

"La sinergia tra il mondo della formazione e quello del lavoro è essenziale per garantire che i nostri giovani siano pronti ad affrontare le richieste del mercato. Siamo grati a tutte le aziende che collaborano con noi e che credono nel potenziale dei nostri studenti", ha detto l'assessore alla Formazione e lavoro, Luigi Bertschy.

Sulla stessa linea l'amministratore unico di Projet formation, René Benzo, che ha sottolineato "l'importanza di un percorso formativo che coniuga teoria e pratica, preparando" gli studenti "ad affrontare le sfide del mondo del lavoro". La scelta di Projet formation di specializzarsi in ambiti come quello del benessere e dell'informatica intende rispondere alle esigenze emergenti del mercato del lavoro, "dove la domanda di artigiani e professionisti qualificati è in costante crescita".

I rappresentanti di Finaosta spa, insieme agli altri soci, hanno espresso con la propria presenza il loro impegno a "sostenere progetti che mirano a creare un ambiente formativo di eccellenza, capace di preparare i giovani alle sfide lavorative in continua evoluzione".



