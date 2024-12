Abi, a novembre prosegue calo tassi mutui, al 3,23%

Ancora in calo i tassi sui mutui.

Secondo il rapporto mensile Abi a novembre, prima quindi della decisione della Bce di questa settimana di taglio di 25 punti base, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,23%, rispetto al 3,27% di ottobre 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. Nei primi giorni di dicembre, anticipando la mossa di Francoforte e in vista dei futuri tagli, il mercato ha ulteriormente ridotto i tassi con l' Euribor a 3 mesi, al 2,88% in diminuzione di 13 punti base rispetto a novembre 2024 (3,01%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA