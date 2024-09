Fondazione Crt, presentato il progetto Diderot per le scuole

Suona la campanella per il Progetto Diderot di Fondazione Crt che accompagnerà circa 115.000 alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di tutto il Piemonte e della Valle d'Aosta nell'esplorazione di temi e discipline che guardano anche oltre le materie scolastiche più tradizionali, grazie a contenuti didattici innovativi. Il progetto è stato presentato oggi ad Aosta, presso il palazzo regionale.

La partecipazione al 'roadshow' offre ai docenti presenti l'opportunità di iscrivere le proprie classi al click day: a partire dalle 14 del 16 ottobre, sul sito www.fondazionecrt.it, iscrizioni aperte per gli insegnanti di oltre 5.000 scuole primarie e secondarie del Piemonte e della Valle d'Aosta che potranno candidare gratuitamente le proprie classi al progetto Diderot.

"È sui banchi di scuola che si formano le cittadine e i cittadini di domani - dichiara la presidente di Fondazione Crt, Anna Maria Poggi -. Il progetto Diderot di Fondazione Crt che quest'anno porta in aula nuove 'sfide' della contemporaneità che vanno dalla prevenzione del cyber risk alla bioingegneria dell'alimentazione, intende allenare le nuove generazioni al 'critical thinking', ad acquisire quello sguardo nuovo e creativo necessario per comprendere e orientarsi nel mondo".

I temi affrontati vanno dall'innovazione al 'green', passando per la salute e l'arte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA