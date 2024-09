Vendemmia, quantità in calo del 20% in Valle d'Aosta

Si riducono i volumi e segna un calo del 20% rispetto allo scorso anno la vendemmia 2024 in Valle d'Aosta: il dato emerge dalle previsioni ufficiali dell'Osservatorio Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini (Uiv) presentate oggi a Ortigia (Siracusa) nell'ambito dell'Expo Divinazione in occasione del G7 Agricoltura.

A livello nazionale "sono 41 i milioni gli ettolitri stimati per la vendemmia 2024": emerge una "timida risalita del vigneto Italia dopo la scorsa annata ultra-light" con "un +7% sui valori del 2023". Un valore che però resta "distante (-12,8%) dalla media produttiva dell'ultimo quinquennio, mancando l'obiettivo ottimale stimato dalle imprese del vino tra i 43-45 milioni di ettolitri".

Guardando al resto del Nord Ovest, "si assiste alla buona ripresa del Piemonte (+10% a/a)", a cui si affianca una riduzione dei volumi consistente in Lombardia (-30%)" e, "più lieve, in Liguria (-3%)".

Per il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, "è stata una delle vendemmie più impegnative che ricordi nella mia ormai lunga esperienza di enologo. Una vendemmia quella del 2024 condizionata in maniera importante da una significativa trasversalità meteorologica che ha messo alla prova i viticoltori italiani da nord a sud del Paese".



