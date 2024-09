Variante di Etroubles, siglato il protocollo di legalità per i lavori

E' stato siglato stamane il Protocollo di legalità per la realizzazione dei lavori di sistemazione della variante di Etroubles e Saint-Oyen lungo la strada statale 27.

Il protocollo, oltre che dal presidente della Regione, Renzo Testolin, nell'esercizio delle sue funzioni prefettizie, è stato firmato dal commissario straordinario Matteo Castiglioni, dal direttore tutela aziendale di Anas Maria Dolores Rucci e dal legale rappresentante dell'appaltatore, Angelo Panza. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'ispettorato di area metropolitana Torino - Aosta hanno inoltre sottoscritto l'articolo del protocollo relativo al monitoraggio e al tracciamento, ai fini della trasparenza, dei flussi di manodopera.

Presente anche il questore di Aosta, Gian Maria Sertorio, dato che, per lo speciale ordinamento della Valle d'Aosta, la questura assume specifiche competenze in materia di antimafia.

"Si tratta di un'opera che rientra nel programma infrastrutture strategiche e che, come tale, è sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia", spiega Testolin. "Con la firma del Protocollo, si dà avvio formale - aggiunge - alla concreta messa a terra di misure, che rispondono all'obiettivo prioritario di garantire la massima coerenza di ogni attività e di ogni azione rispetto all'ordinamento giuridico e alle aspettative delle parti sociali. La legalità è il valore da perseguire in ogni passo del complesso percorso, ma è anche lo strumento che deve animare ogni scelta e ogni azione".

Per Testolin “la ripresa dei lavori per la realizzazione della cosiddetta ‘variante di Etroubles e Saint-Oyen’ è, per le comunità della valle del Gran San Bernardo, di grande conforto e l’auspicio è quello che nei tempi previsti trovi la sua piena e completa realizzazione”, ha dichiarato il presidente della Regione, Renzo Testolin.

Il completamento delle lavorazioni e l’apertura al traffico della variante sono previsti entro dicembre 2025. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a 127,6 milioni di euro.



