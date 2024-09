Cdr Tgr Valle d'Aosta e Asva, "solidarietà ai tecnici in sciopero"

Il comitato di redazione della Tgr Valle d'Aosta e l’Associazione stampa valdostana (Asva) esprimono "solidarietà ai colleghi tecnici, quadri, impiegati e operai della Rai che oggi sono in sciopero. Al di là delle rivendicazioni sul rinnovo del contratto, condividiamo le preoccupazioni dei sindacati per la situazione di stallo che vive l'azienda. Mentre i partiti discutono delle poltrone il piano industriale è fermo e non c'è alcuna certezza sulle risorse economiche a breve e lungo termine".

Per il cdr della Tgr Valle d'Aosta è "una situazione che si riversa drammaticamente sulle sedi regionali. In Valle d'Aosta servono più tecnici di produzione, personale amministrativo e per i programmi, strutture che nel tempo hanno visto gli organici ridursi di decine di unità. Le proteste che abbiamo condiviso nei mesi scorsi hanno avuto sin qui risposte insufficienti dall'azienda. Ancora una volta la redazione è al loro fianco in questa mobilitazione".

Per l’intera giornata, fa sapere l'Asva, “sarà garantita solo una fascia informativa di cinque minuti nell’edizione serale del telegiornale”. Nei mesi scorsi, il cdr della Tgr Valle d’Aosta e l’Asva “si erano attivati, insieme, per sollecitare una soluzione per nuove assunzioni. La selezione è partita, ma risolve solo parte dei problemi”.



