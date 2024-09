Ex internati, no a omaggi istituzionali per Emanuele Filiberto

"Riteniamo non sia opportuno alcun pubblico omaggio delle istituzioni repubblicane ai discendenti di una dinastia screditata dalla storia". Così in una nota la sezione valdostana dell'Associazione nazionale ex-internati nei lager nazisti (Anei), dopo la visita ad Aosta di Emanuele Filiberto di Savoia e le polemiche per la decisione della giunta comunale di negare la partecipazione, con lo stemma araldico della città, della banda municipale.

"La casa reale - scrive la sezione valdostana dell'Anei - ha consegnato il Paese alla dittatura fascista e alle leggi razziali portando l'Italia ad aggredire militarmente Albania, Jugoslavia, Grecia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Urss. I nostri padri e i nostri nonni, abbandonati senza ordini e senza riguardo l'8 settembre 1943 da un re in fuga, affrontarono i campi nazisti di internamento. Nei lager vennero chiamati Verräter, traditori, per essersi rifiutati di collaborare coi nazifascisti e aver mantenuto intatto il loro giuramento di lealtà istituzionale verso quel re, che infine li aveva lasciati al loro destino. Vennero avviati ai lavori forzati dove a decine di migliaia trovarono la morte per gli stenti e il brutale trattamento subìto".



