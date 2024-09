Discarica Chalamy, sindaco Issogne "pronti ad accogliere rifiuti inerti"

"Oggi Chalamy è pronta a partire" e "ho delle buonissime rassicurazioni che si vada verso gli inerti, che è una cosa che il territorio sta chiedendo, perché attualmente abbiamo delle richieste delle imprese", che al momento portano questo tipo di rifiuti verso il Piemonte. Così il sindaco di Issogne, Patrick Thuegaz, durante l'esame da parte del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) della proposta di delibera regionale riguardante l'aggiornamento tecnico del volume IV del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026.

"Avendo una discarica all'interno - ha aggiunto il primo cittadino -, diciamo che sarebbe molto più corretto. Anche perché ha una volumetria di dieci volte Pompiod, una volumetria di due milioni di metri cubi, quindi risolverebbe da qua a tendere nei prossimi anni, decenni forse - il piano arriva fino al 2050, se non se non mi sbaglio - il fabbisogno non solo del nostro territorio".

Thuegaz ha toccato anche il tema dell'aumento delle tipologie di rifiuti (i codici Cer) autorizzati nelle discariche, "fatto con provvedimento dirigenziale semplice" e che "può essere un po' un rischio".



