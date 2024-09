Vendemmia in Valle d'Aosta si annuncia negativa causa piogge

Per la prima volta dopo diversi anni la vendemmia in Valle d'Aosta si annuncia negativa a causa delle piogge di inizio stagione. A tal proposito l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, ha deciso di coinvolgere gli 'stakeholders' del mondo vitivinicolo valdostano "per un confronto tecnico politico orientato all'analisi delle problematiche e delle opportunità di questo settore".

"Dobbiamo essere seri e concreti. I cambiamenti climatici e i loro effetti sul settore vitivinicolo necessitano di un'analisi obiettiva e fattuale che permetta alla politica e agli attori del settore di scegliere con consapevolezza e lungimiranza le azioni future da intraprendere" ha detto, aggiungendo: "L'Assessore dal mio punto di vista ha il compito di promuovere un confronto tecnico politico coinvolgendo in primis i produttori e i loro rappresentanti e gli uffici competenti in materia, con il fine di approfondire le problematiche e dare indicazioni di sviluppo del settore per il prossimo futuro".

