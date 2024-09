Nuova legge elettorale, decisive le prossime ore

Saranno decisive le prossime 48-72 ore per trovare un accordo sulla nuova legge elettorale in Valle d'Aosta. Dopo lo 'stallo' degli ultimi mesi, i segretari delle forze di maggioranza si sono incontrati oggi - a margine della riunione del Consiglio Valle - e hanno deciso di "stringere" i tempi. Entro il fine settimana, quindi, si dovrà arrivare ad una soluzione condivisa oppure c'è il "rischio" che salti la trattativa e che nel 2025 si torni a votare con la legge attuale. Secondo quanto si è appreso, alcuni punti sono condivisi come le tre preferenze di genere. Inoltre si lavora all'ipotesi di inserire l'obbligo di una donna nella Giunta regionale.



