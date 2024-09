Cogne, la regionale riapre anche ai mezzi lunghi oltre 10 metri

Dalle 7 di domani, mercoledì, è prevista la riapertura al transito ai veicoli di lunghezza superiore a 10 metri lungo la strada regionale 47 di Cogne.

"La limitazione al transito per tali veicoli - spiega l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet - si era resa necessaria per ripristinare alcuni manufatti in corso di costruzione nell'ambito del cantiere posto al km 9+400 della regionale 47 di Cogne, attivato a seguito dell'evento alluvionale del 29 e 30 giugno, danneggiati dalla piena eccezionale del torrente Grand Eyvia del 5 settembre scorso. La presenza della variante provvisoria - continua Sapinet - si è rivelata subito determinante garantendo la percorribilità lungo la strada regionale per tutti gli altri veicoli e la conseguente accessibilità al territorio comunale di Cogne, Comune già fortemente segnato dall'evento alluvionale del 29 giugno".





