Carabinieri, Marco Ballerini nuovo comandante gruppo Aosta

Il colonnello Marco Ballerini è il nuovo comandante del Gruppo Aosta dei carabinieri. L'ufficiale, 56 anni, ha iniziato il suo percorso nel 1984 alla scuola militare Nunziatella di Napoli per poi passare all'Accademia militare di Modena. Il primo incarico in Liguria, a Genova. Nel corso della carriera ha prestato servizio anche in Calabria e ad Arezzo. Prima di trasferirsi in Valle d'Aosta, era al comando della tutela ambientale e sicurezza energetica a Roma.

''Sono onorato di questo incarico - ha commentato il colonnello - e mi metto a disposizione assieme a tutti i miei militari della popolazione della Valle d'Aosta. Per noi è fondamentale la vicinanza ai cittadini, è il nostro punto di forza. Dobbiamo garantire vicinanza e tutela soprattutto alle fasce più deboli, quella più vulnerabili''. Il nuovo comandante, che prende il posto del colonnello Giovanni Cuccurullo, ha poi sottolineato: "Ci sarà massima attenzione ai maltrattamenti in famiglia, in forte aumento ovunque, e l'impegno dei carabinieri, qui, come in tutta Italia è quello del contrasto alla criminalità organizzata, diffusa e predatoria. La criminalità organizzata esiste ovunque, in Valle d'Aosta, nel resto d'Italia e non solo.

Pervade il tessuto sociale soprattutto dove ci sono interessi economici e investe denaro all'estero''.



