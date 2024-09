Ad Aosta i ritratti in musica di Bruno Zoppetti

Sarà presentata il prossimo venerdì 4 ottobre alle 18, presso la sede espositiva Hôtel des États di Aosta, la mostra 'Bruno Zoppetti. Ritratti in musica'. Lo comunica l'assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali.

L'esposizione, realizzata dalla Struttura attività espositive e promozione identità culturale e curata da Daria Jorioz, si compone di una selezione di oltre venti ritratti, tecniche miste su tela, ispirati a musicisti di rilievo internazionale tra i più famosi del Novecento, da Robert Johnson a Bob Dylan, da Jimi Hendrix a Nina Simone.

"I ritratti realizzati - spiega l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - da Bruno Zoppetti, artista lombardo e frequentatore della Valle d'Aosta, potranno essere apprezzati da un pubblico vario e diversificato, perché la pittura e la musica sono linguaggi universali. I suggestivi dipinti che compongono questa esposizione introducono il visitatore in un'atmosfera mitica per tutti gli appassionati del folk, del blues e del jazz, con uno sguardo speciale agli Stati Uniti ma non solo".

La curatrice, Daria Jorioz, scrive nel catalogo che "il genere pittorico del ritratto conserva intatto il suo potere evocativo, consentendo a Bruno Zoppetti di mettersi in gioco e di porsi in un dialogo ideale con il soggetto prescelto, la cui immagine è spesso sintesi creativa personale all'interno di un'iconografia storicizzata, desunta da fotografie d'archivio, fotogrammi di video e copertine di dischi".

I 'Ritratti in musica' di Bruno Zoppetti compongono una narrazione priva di ogni retorica, enfatizzata dalla freschezza di un tratto pittorico di indubbia perizia tecnica".

La mostra Bruno Zoppetti. Ritratti in musica, che rimarrà aperta fino al 21 aprile 2025, con ingresso gratuita, è arricchita da un catalogo illustrato bilingue italiano-francese con un testo critico di Daria Jorioz, pubblicato dalla Tipografia Duc, acquistabile in mostra al prezzo di 18 euro.

Sarà visitabile da martedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.



