Il Sole 24 Ore, Aosta 67/a in Italia per criminalità

Aosta è al 67/o posto nella classifica del 2023 dell'"indice della criminalità" in Italia, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", che ha elaborato le statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. L'anno scorso le denunce presentate sono state 3.685, 2.995,5 ogni centomila abitanti. Nelle 14 classifiche di settore a livello nazionale Aosta è al primo posto per "Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile" con 10 denunce in 12 mezi. Rispetto al passato la situazione è peggiorata per tentati omicidi, omicidi colposi, percosse, danneggiamenti e stupefacenti. Da segnalare che le denunce per furto sono state 897, quelle per violenza sessuale 15, quelle per danneggiamenti 487, quelle per truffe e frodi informatiche 658, e quelle per estorsioni 31.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA