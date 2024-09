'Geologia della Valle d'Aosta', presentato il nuovo volume

Un volume rivolto soprattutto a studenti e cultori della geologia che amano la Valle d'Aosta, ma anche una base generale di conoscenza per coloro che intendono dedicarsi allo studio di queste montagne: è stato presentato il volume 'Geologia della Valle d'Aosta' di Leonsevero Passeri e Giorgio Vittorio Dal Piaz, edito nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera Reservaqua.

Alla struttura attività geologiche della Regione "si deve l'intuizione che ci ha portato alla realizzazione della variante della strada regionale 47 di Cogne, una operazione che ci ha permesso in questi giorni di rendere la vallata accessibile". Un elemento che "fa capire l'importanza delle tematiche e dei problemi che abbiamo sul territorio", ha sottolineato l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet. "L'auspicio è che questo volume possa avvicinare un pubblico sempre più ampio alla bellezza e alla complessità della nostra terra".

"Pubblicazioni come questa possono aiutare a fare capire meglio quali possono essere le situazioni da attenzionare e da comunicare anche al grande pubblico, per vivere serenamente la nostra montagna", ha aggiunto il presidente della Regione, Renzo Testolin.

"Questo libro è un vero e proprio regalo che ci hanno fatto i professori Passeri e Dal Piaz, che hanno un'esperienza pluridecennale della nostra regione. Nell'ambito dei lavori per il progetto di rilevamento della carta geologica, che sta tuttora andando avanti, noi siamo riusciti a poter divulgare questo testo grazie ai fondi di un progetto europeo, in formato informatico ma anche cartaceo", ha sottolineato Davide Bertolo, dirigente della struttura Attività geologiche. "Un volume più digeribile rispetto alle consuete guide geologiche", ha aggiunto.

L'opera nasce "dal nostro amore per la Valle d'Aosta" e "dalla volontà di trasmettere ad altri le conoscenze che con grande fatica via via avevamo acquisito", ha spiegato Passeri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA