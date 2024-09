Scuola, a Quart avviato il servizio sperimentale 'Pedibus'

Nel comune di Quart, con la ripresa dell'anno scolastico, si aggiunge un nuovo servizio per le famiglie dei bambini che frequentano la scuola primaria del Villair. Oltre all'assistenza pre e dopo la scuola, avviata in forma sperimentale lo scorso anno e nuovamente riproposta, è in funzione un servizio di 'pedibus', finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia e co-finanziato dal comune di Quart nell'ambito dell'iniziativa 'Benessereincomune - Quart Benessere".

Il servizio prevede la presenza di assistenti che, "a piedi e in totale sicurezza, accompagnano a scuola gli alunni con partenza e lungo percorsi prefissati". Due quelli individuati: il primo da frazione Champeille, a monte della scuola, e il secondo dalla chiesa del Villair.

Attualmente gli iscritti al servizio, completamente gratuito, sono circa 20 ma l'aspettativa dell'amministrazione comunale è che i numeri possano crescere.

L'obiettivo del progetto è di educare le nuove generazioni alla mobilità sostenibile, permettendo alle famiglie di potersi meglio organizzare nel trasporto dei propri ragazzi a scuola e decongestionando dalle auto la zona del plesso scolastico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA