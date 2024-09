Passage au Malatrà, trionfano Nadir Maguet e Sunmaya Budha

Il Tor30 - Passage au Malatrà ha regalato due nuovi record della corsa: a mettere la propria firma sull'ultima gara del Torx sono stati Nadir Maguet tra gli uomini e Sunmaya Budha tra le donne. Il 'Mago' ha abbassato il precedente primato, fatto registrare nel 2021 da Sebastien Poesy (2h46'32), di quasi un minuto. Le condizioni proibitive, con freddo, ghiaccio e neve sul percorso, non hanno fermato il valdostano che ha condotto la gara sempre in testa, prendendo subito un vantaggio di quasi dieci minuti su Jacopo Gregori, al rilevamento cronometrico del rifugio Frassati, fermando poi il cronometro al traguardo sul tempo di 2h45'38". Dietro di lui, staccati di oltre 20 minuti, sono arrivati in volata Gregori (3h06'05") e Alessandro Zani (3h06'06").

Anche al femminile non c'è stata gara fin dall'inizio.

Sunmaya Budha ha imposto dalla partenza un ritmo insostenibile per le avversarie e SI è piazzata quinta nella classifica generale. Dietro di lei, sul podio, sono salite Federica Meier (3h40'16") e Chiara Zenato (3h49'21"). Con il suo record della corsa al femminile (3h24'56") ha abbassato di 40 secondi il precedente primato fatto segnare da Giuditta Turini (3h25'36").





