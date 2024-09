Tor100, Virgile Vandewalle ed Enrica Dematteis i primi vincitori

Il belga Virgile Vandewalle è il primo in assoluto a iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Tor100 Cervino-Monte Bianco, insieme a Enrica Dematteis, che dopo il Tor130 dello scorso anno aggiunge nella sua personale bacheca un nuovo trofeo.

Vandewalle ha preso la testa della classifica dal Rifugio Magià in compagnia di Henri Grosjacques, per poi allungare e dominare, fino ad arrivare al traguardo di Courmayeur alle 12.49 dopo 15h49'11" di gara. Ritiratosi il valdostano, alle spalle del belga è stato Donatello Rota ad arrivare secondo in 17h17'36", resistendo agli assalti di Mattia Reggidori, terzo in 18h13'12.

Senza storia la gara femminile, con Enrica Dematteis che rispetta ampiamente i pronostici e sfodera una prova magistrale che la piazza all'ottavo posto della classifica assoluta. Non nuova ad entrare nelle top ten generali, Dematteis ha impiegato 20h22'05" per completare la sua corsa, rifilando un distacco di quasi due ore sulle inseguitrici. Seconda è Chiara Innocenti in 22h08'24", mentre è lotta a quattro tra Caterina Corti, Alessandra Joly, Raffaella Canino e Magda Moroni per il terzo posto.



