Scuola, ripartono i servizi di vigilanza dei carabinieri

Con l'inizio dell'anno scolastico, i carabinieri del Gruppo di Aosta hanno riattivato i servizi di vigilanza e controllo nelle vicinanze dei plessi scolastici.

I comandanti delle compagnie di Aosta e Saint-Vincent/Chatillon, come già avvenuto negli scorsi anni, hanno predisposto dei servizi mirati pattuglie in uniforme e, quando ritenuto opportuno, in abiti civili per "garantire serenità e sicurezza agli studenti e alle famiglie". Sempre nel corso dell'anno scolastico verranno organizzati incontri sulle legalità con l'obiettivo di "diffondere la cultura del rispetto delle regole e per far conoscere l'Arma dei carabinieri e consolidare il rapporto di vicinanza alle comunità scolastiche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA