Trasporto pubblico in Vda, novità per lavoratori e studenti

Per il nuovo anno scolastico 2024/25 in Valle d'Aosta saranno apportate alcune novità rivolte agli utenti del trasporto pubblico. Lo comunica in una nota l'assessorato regionale ai trasporti.

In particolare sono previste le seguenti proposte per gli studenti: modifica del programma di esercizio dell'autolinea La Thuile/Courmayeur per garantire un collegamento diretto tra le due località; compartecipazione all'onere di un servizio a chiamata di collegamento tra il Comune di La Thuile ed il polo scolastico di Morgex; istituzione di un collegamento diretto tra la Valdigne e le istituzioni scolastiche di Châtillon, Ipra e Don Bosco; istituzione di una corsa supplementare di collegamento dalla Bassa Valle all'istituto Don Bosco; compartecipazione all'onere di un servizio a chiamata di collegamento tra Ollomont/Valpelline e il polo scolastico di Variney; compartecipazione all'onere di un servizio a chiamata di collegamento dal polo scolastico di Brusson direzione Saint-Jacques.

Altri servizi sono previsti a favore degli utenti del trasporto pubblico: modifica del programma di esercizio dell'autolinea Aosta/Cogne, a partire dal periodo invernale, prevedendo, nelle giornate di mercoledì e sabato, ulteriori corse in salita; compartecipazione all'onere di un servizio a chiamata di collegamento Sarre/Bellun; ripresa del servizio di trasporto pubblico a chiamata nel territorio dell'Unité Grand Paradis, di collegamento Villeneuve/Valsavarenche-Val di Rhêmes; dal 30 settembre, il programma di esercizio dell'autolinea Aosta/Saint-Rhémy-en-Bosses verrà implementato sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi.

"Continua il lavoro per migliorare i servizi di trasporto. Il canale di comunicazione impostato con i cittadini ci ha permesso di raccogliere le esigenze di pendolari e di studenti e famiglie, in questi primi mesi dalla sospensione del servizio ferroviario. Pertanto, analizzando le esigenze emerse siamo riusciti ad avviare alcuni servizi sperimentali integrativi. Con queste misure intendiamo garantire, soprattutto agli studenti delle zone montane, alcuni servizi che permetteranno a loro e ai pendolari di migliorare la loro esperienza di viaggio sul trasporto pubblico regionale. Il monitoraggio continuativo, da parte della struttura regionale, permetterà di valutare l'efficacia del servizio e l'eventuale consolidamento di queste proposte migliorative" commenta l'assessore Luigi Bertschy.



