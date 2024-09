Il 22 settembre 'Sport in piazza' ad Aosta

Saranno 40 gli spazi dove svolgere attività sportiva in occasione della manifestazione "Sport in piazza", in programma il 22 settembre ad Aosta (14-18,30).

L'area interessata è quella tra l'ex stadio Puchoz, via Torino e l'Arco di Augusto, per l'occasione chiusa al traffico. Riguardo alle discipline che verranno presentate al pubblico, le novità dell'edizione 2024 sono il tiro con l'arco, il tiro a volo e il rugby. La manifestazione è organizzata da Areasport.

"Siamo all'inizio della nuova stagione scolastica e sportiva - ha commentato l'assessora comunale allo sport, Alina Sapinet - e il nostro obiettivo è incentivare la pratica sportiva tra i giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA