Fey, occorre costruire insieme una 'scuola costituzionale'

"Occorre promuovere quotidianamente il dialogo tra docenti e alunni, per costruire insieme una 'scuola costituzionale', impegnata nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili". Così la sovrintendente agli Studi, Marina Fey, durante l'inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025 presso la scuola primaria di Gressan capoluogo.

"Ci tengo, quindi, a ricordare - ha aggiunto Fey - a tutti coloro che, ogni giorno, si relazionano con i nostri bambini e con i nostri ragazzi, e, in primis, agli insegnanti, l'importanza del ruolo educativo che rivestono. Un ruolo sempre più complesso, che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze, un'autentica sfida per creare nelle nuove generazioni passione per l'apprendimento e la scoperta. Le aule devono diventare degli spazi dove gli alunni si sentono liberi di esprimere le proprie idee e di esplorare i propri interessi.

Occorre incoraggiare la creatività e l'innovazione in ogni disciplina per stimolare curiosità, fantasia e pensiero critico".

"Ricordiamoci che solo se noi, educatori, siamo entusiasti - ha spiegato la sovrintendente agli Studi - e vogliamo una scuola inclusiva e innovativa, possiamo trasmettere questo messaggio ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Mostriamo ai nostri alunni che crediamo nei loro sogni, nelle loro capacità. Ogni bambino/ragazzo, anche quello più fragile, ha un potenziale che attende solo di essere scoperto e coltivato. Usiamo, così come hanno fatto in questa piccola scuola di Gressan, storie, progetti che possano connettere la parte più astratta, teorica con quella più pratica, concreta. Non incoraggiamo gli alunni a lavorare solo in vista del voto finale, ma cerchiamo di trasformare i compiti in sfide creative e le verifiche in occasioni per riflettere e migliorarsi".



