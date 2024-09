Timore Blu tongue, salta la désarpa di Valtournenche

Il Comune di Valtournenche annuncia "con rammarico" di aver deciso - in accordo con gli allevatori - l'annullamento della désarpa in programma per il 28 settembre prossimo.

La manifestazione avrebbe visto tutte le mandrie che hanno monticato nella stagione estiva alle pendici del Cervino fare ritorno nelle stalle di fondovalle, dando vita a una sfilata che avrebbe attraversato il centro di Valtournenche e a un momento di ritrovo e di festa a Maën.

"La situazione di criticità generata dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (bluetongue) - spiega l'assessore comunale all'Agricoltura, Luca Vallet - impone tuttavia la massima cautela, per non compromettere l'attività degli allevamenti. L'appuntamento con la Dezarpa è dunque rinviato al 2025".



