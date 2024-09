In estate boom di accessi al pronto soccorso del Parini

Tra luglio e agosto il pronto soccorso dell'Ospedale Parini di Aosta ha registrato 1.000 accessi in più rispetto all'estate precedente (+14%) ma, nonostante l'incremento, il tempo medio dal termine della visita al ricovero ("boarding") è diminuito del 23%. E' diminuito anche il tasso di ricovero (-11%). Lo comunica in una nota l'Usl della Valle d'Aosta.

In dettaglio nei due mesi estivi si sono registrati 8.099 accessi contro i 7.049 del 2023. I picchi di accessi sono stati il 15 luglio con 193 pazienti e il 16 agosto con 232 pazienti, "numeri molto più alti rispetto a quelli del 2023". Il boarding medio è sceso nel mese di luglio da circa 8 ore a 6 ore e nel mese di agosto da circa 7 ore e 30 minuti a 6 ore.

"Nonostante le necessità di ricovero aumentate, siamo riusciti a incidere in modo significativo sul tempo medio di boarding, riducendolo di oltre il 20%. E' un buon risultato " dichiara il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti. "L'analisi di questi dati - aggiunge l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi - vuole essere un momento di condivisione trasparente sui miglioramenti agiti rispetto a uno dei temi critici più sentiti dalla nostra Comunità. Vogliamo condividere in maniera trasparente che la nostra Sanità è in grado di migliorare la propria capacità di rispondere alle esigenze dei propri cittadini anche in condizioni di forte pressione, come quelle vissute dal nostro Pronto Soccorso nei mesi estivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA