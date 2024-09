Lega attacca sindaco di Aosta, "ecofollia green"

"L'ecofollia green di Nuti vuole abolire definitivamente le auto dalla città di Aosta". E' l'accusa che la Lega Vda lancia al sindaco di Aosta, Gianni Nuti, in merito al progetto di pedonalizzazione di Piazza della Repubblica presentato in commissione. "Un progetto che andrà a modificare pesantemente la viabilità della zona - scrive la Lega - modificando il senso di marcia sia di via Monte Vodice che di via Monte Pasubio e che farà diventare Ztl via Monte Solarolo, anche se la scelta è ancora sub iudice per un vaglio di legittimità relativo alla delibera. Un progetto che, per la sua completa realizzazione, priverà la città di Aosta di un altro centinaio di parcheggi, come se non fossero già bastati i posti auto eliminati per fare spazio all'inutile pista ciclabile".

