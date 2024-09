Granpablok, a Cogne il raduno di bouldering

Dopo il successo del weekend di fine luglio a Valsavarenche, Granpablok - il raduno degli appassionati di bouldering - si sposta a Cogne. L'evento è in calendario sabato 14 e domenica 15 settembre nella "spettacolare" Paleofrana di Lillaz, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. La manifestazione è rivolta a climbers esperti e principianti. "Oltre all'arrampicata libera - si legge in una nota - il programma prevede l'immancabile evento goliardico dei Blocchi Birra da scalare per aggiudicarsi la birra abbinata, il boulder per bambini e principianti, l'incontro con il botanico del parcoAndrea Mainetti, lezioni di yoga e lo street boulder serale in centro paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA