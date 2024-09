Vescovo Aosta, "lavorare per consolidare le unità parrocchiali"

''Ora bisogna lavorare per il consolidamento delle 33 unità parrocchiali e per arrivare entro la fine dell'anno a costituire i nuovi consigli pastorali di Unità parrocchiale per dare slancio al cammino comunitario.

Dobbiamo costruire relazioni fraterne fra comunità affinché diventino luoghi dello Spirito''. Lo ha detto il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, presentando la sua lettera ai fedeli in occasione del nuovo anno pastorale. Lettera che è incentrata su tre punti principali: il percorso di crescita delle unità parrocchiali avviato lo scorso anno, la fase finale del Cammino sinodale che si terrà a fine marzo 2025 e il Giubileo indetto da papa Francesco per il 2025, che si aprirà ufficialmente la vigilia di Natale. ''E' la speranza il filo conduttore scelto dal Papa per l'anno santo - spiega il vescovo - una corrispondenza tra speranza cristiana e la speranza che abita nel cuore di tutta l'umanità. Ora, in questo nuovo anno dobbiamo rafforzare le nostre unità parrocchiali, alcune sono partite in maniera decisa, altre invece sonnecchiano. Dobbiamo rendere le nostre comunità un luogo dove le persone possono trovare una risposta evangelica alle grandi domande della vita''.

La diocesi di Aosta si sta preparando anche al Giubileo con tre momenti: dal 1/o al 4 marzo con il Giubileo generale, dal 25 al 27 aprile con quello degli adolescenti e dal 28 luglio al 3 agosto con quello dei giovani. Il primo Giubileo in calendario, è però, quello dedicato al mondo della comunicazione e ai giornalisti, dal 24 al 26 gennaio, che saranno ricevuti in forma privata dal Santo Padre.

Il vescovo di Aosta ha poi ricordato che ''il 7 settembre si terranno le celebrazioni di San Grato, celebrazioni religiose ma anche civili in quanto patrono di Aosta, che quest'anno si terranno in concomitanza con la visita dal presidente Mattarella. Per questa ragione, le celebrazioni sono state anticipate alle 9 e si terrà come ogni anno la processione''.





