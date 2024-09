Teatro, cinema e patois, scatta il progetto "Ciak, Sipario!"

Quattordici laboratori dedicati a teatro, cinema e francoprovenzale: è il progetto "Ciak, Sipario!" promosso dalla compagnia di teatro popolare Le Digourdì di Charvensod. Finanziato dal Celva, è in calendario tutti i sabato dal 28 settembre al 7 dicembre. La partecipazione è gratuita e gli incontri si svolgeranno al Centro servizi del Comune di Charvensod. La durata dei laboratori teatrali e cineteatrali sarà di due ore, mentre i laboratori cinema e patois di un'ora e mezza. Non è necessario conoscere il patois e non è obbligatorio partecipare a tutti i laboratori.

"Ciak, Sipario! è dentro e per la Comunità, vuole coinvolgerla e ciò rispecchia la filosofia della nostra compagnia. Ho scritto questo progetto di comune accordo con gli altri digourdì rivolgendolo a tutti i giovani dagli 8 ai 16 anni, non solo di Charvensod" dichiara Jordy Bollon autore e attore de Le Digourdì. A curare i laboratori saranno Rocco Andreacchio, Alessandro Stevenon e Liliana Bertolo. "Gli attori de Le Digourdì sono abituati a stupirci mettendosi da tempo in gioco sperimentando strade nuove - commenta Ronny Borbey, sindaco di Charvensod - e questo loro progetto rivolto ai giovani per avvicinarli a teatro, cinema e patois, tre elementi che fanno sì che ci possa essere di fatto un'attività a ricaduta sociale sul nostro territorio e su loro stessi, sarà momento di aggregazione e apprendimento, ma anche di svago".



