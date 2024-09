Allevi e Capossela aprono la Saison Culturelle 2024-25

Saranno Giovanni Allevi e Vinicio Capossela ad aprire l'edizione 2024-25 della Saison Culturelle, la rassegna di spettacoli organizzata dall'amministrazione regionale che quest'anno compie 40 anni. Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, si esibirà il 10 ottobre, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, come pré-ouverture di stagione (biglietti in vendita dal 23 settembre). Ad inaugurare ufficialmente la Saison Culturelle sarà invece Vinicio Capossela: il concerto del cantautore, polistrumentista e scrittore è in calendario venerdì 26 ottobre, alle 20.30 al Teatro Splendor, per l'anteprima nazionale del suo nuovo tour, con cui girerà l'Italia e l'Europa. (biglietti in vendita dal 7 ottobre).



