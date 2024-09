Truffa un'anziana e tenta altri 15 raggiri, giovane denunciato

Un uomo di 26 anni, cittadino italiano, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per truffa e tentata truffa. Nei suoi confronti, inoltre, il questore di Aosta ha emesso un foglio di via. Secondo gli inquirenti, il 21 agosto scorso ha raggirato un'anziana aostana.

Nel corso di una telefonata, aveva convinto la vittima che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che un avvocato si sarebbe presentato a casa sua per ritirare denaro e preziosi utili a evitarne l'arresto. La donna aveva così consegnato gioielli e una tessera bancomat con il pin all'uomo ben vestito che aveva bussato alla sua porta.

Dopo la denuncia da parte della vittima, le indagini dei militari della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aosta hanno permesso di delineare un identikit del truffatore, oltre a individuare l'auto su cui viaggiava, una Fiat Panda. Per farlo, i carabinieri hanno anche visionato le telecamere presenti nell'abitazione della donna e in città, dove l'uomo aveva prelevato denaro a uno sportello Atm.

Alcuni giorni dopo, il 28 agosto, sono stati segnalati in diversi comuni 15 tentativi di truffa a danno di anziani, tutti con le stesse modalità. I militari hanno così attivato un piano di ricerche sul territorio della Fiat Panda: l'auto è stata individuata, con a bordo il presunto truffatore, che inoltre è stato segnalato perché guidava con la patente revocata.

"Nel corso delle operazioni - fa sapere l'Arma in una nota - è stato sequestrato corposo materiale di interesse investigativo che verrà vagliato nei prossimi giorni ai fini di identificare eventuali complici del denunciato".



