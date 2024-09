Veicolo esce di strada a Challand-Saint-Victor, un morto

Un uomo di 69 anni, Augusto Varisellaz, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Challand-Saint-Victor, appena sotto un alpeggio nella zona di Dondeuil. Per cause al vaglio dei carabinieri, era alla guida di un veicolo che è uscito di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenute le guide del Soccorso alpino valdostano, con il medico, e il gruppo taglio dei vigili del fuoco.

All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto. Al momento dell'incidente, stava scendendo dall'alpeggio di cui è titolare.

Lo scorso 2 luglio un dipendente della stessa azienda agricola, un uomo di 36 anni di origine marocchina, era morto in un incidente sul lavoro: dopo una caduta da un trattore, era stato sbalzato dal mezzo per poi finire in un dirupo. Sui fatti indaga la procura di Aosta.



