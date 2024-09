Audizioni protette, accordo tra Procura e Regione

La giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Aosta per il funzionamento del sistema multimediale di audizione protetta.

La Regione si impegna a garantire le attività di manutenzione e assistenza tecnica del sistema. Inoltre è previsto l'acquisto di beni in sostituzione di quelli ritenuti tecnologicamente obsoleti, con altri più performanti. "Si tratta di una concessione in comodato di apparecchiature - ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin - per agevolare le pratiche dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle audizioni di minori o di testimoni".



