Casinò Saint-Vincent, ad agosto crescono incassi e ingressi

Al Casinò di Saint Vincent il mese di agosto si è chiuso con un incasso di 7 milioni e 625.609 euro, con un incremento di 991.067 euro (+15%) sullo stesso mese del 2023. Gli ingressi sono stati pari a 34.373, il 5% in più.

Lo ha comunicato la casa da gioco valdostana, precisando che "le slot machine hanno incassato 4.223.955 euro con un incremento degli introiti del 29%, mentre i giochi da tavolo 3.401.654 (+1%)".

"I primi 8 mesi del 2024 - si legge in una nota - confermano il trend positivo di costante miglioramento dell'ultimo periodo. Il progressivo introiti lordi è pari a 48.061.298 euro, il 6% in più rispetto al 2023, ripartiti in 21.407.305 euro ai tavoli da gioco e 26.653.993 euro alle slot machine. Gli ingressi al 31 agosto sono 223.191 in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023".



