Ultra trail du Mont Blanc, vince l'outsider francese Bouillard

Autentico outsider che puntava a un piazzamento tra i primi dieci, il francese dell'Alta Savoia Vincent Bouillard, che alla partenza era 69/o nella lista dei favoriti, si è aggiudicato l'Utmb Mont-Blanc. La gara di corsa in montagna, tra le più prestigiose al mondo, si corre lungo 176 chilometri di sentieri e 9.900 metri di dislivello positivo attorno al massiccio del Monte Bianco, tra Francia, Italia e Svizzera, con partenza e arrivo a Chamonix.

Bouillard ha sorpreso tutti prendendo il comando a Courmayeur e non mollandolo più. Ingegnere di prodotto, ha iniziato a farsi conoscere su formati brevi. È riuscito a imporre un ritmo costante per tutta la durata della sua corsa, vincendo in 19'54'23'': è ora il quarto nella storia dell'Utmb a tornare a Chamonix, dopo aver completato il giro del massiccio del Monte Bianco in meno di 20 ore, dopo François d'Haene nel 2017, Kilian Jornet Burgada nel 2022 e Jim Walmsley nel 2023.

"Non ho un contratto da professionista. Lo status di dilettante - ha detto dopo la vittoria - mi dà un'incredibile libertà: posso scegliere le gare che voglio correre e non pubblico nulla sui social network. Anche se mi piace allenarmi e correre alla ricerca della massima prestazione, per il momento sono molto legato a questo ruolo di dilettante". Dietro di lui il connazionale Baptiste Chassagne (20h22'45'') e Joaquin Lopez (20h26'22'') dall'Ecuador.

Tra le donne, vittoria della statunitense Katie Schide (22h09'31'') - tredicesima assoluta - davanti alla neozelandese Ruth Croft (22h48'37'') e alla canadese Marianne Hogan (23h11'15'').



Riproduzione riservata © Copyright ANSA