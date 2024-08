Turismo, Aosta l'unico comprensorio in forte crescita a luglio

Il comprensorio turistico 'Aosta e dintorni' è l'unico a registrare una forte crescita nel mese di luglio scorso, facendo segnare un aumento di notti trascorse sia da parte di italiani (+11,84%) sia di stranieri (+48,62%) rispetto allo stesso mese del 2023. I dati negli altri comprensori, diffusi dall'assessorato al Turismo: Gran Paradiso (-34,88%, -7,27%), Gran San Bernardo (-4,58%, -22,89%), Monte Bianco (-5,36%, +7,44%), Monte Cervino (-17,58%, -4,08%), Monte Rosa (-11,42%, +9,52%), Valle Centrale (-7,98%, +7,42%).

I più penalizzati dal calo di presenze e arrivi nel mese di luglio scorso sono gli albergatori, che registrano 108.726 ospiti (-16,65% rispetto allo stesso mese del 2023) e 306.596 notti trascorse (-17,04%). Crescono invece le strutture extralberghiere - che comprendono anche gli alloggi a uso turistico, prima non conteggiati - sia per arrivi (105.609, +5,82%) sia per presenze (287.488, +12,44%).

Sono in calo le presenze da tutte le regioni italiane che più contribuiscono ai flussi turistici in Valle d'Aosta, dal -7,35% della Lombardia al -12,93% del Piemonte, sino al -21,75% della Liguria. Tra gli stranieri più rappresentati nel mercato turistico valdostano, spiccano gli incrementi del numero di notti trascorse da francesi (+9,57%), olandesi (+4,93%), tedeschi (+18,3%), belgi (+9,39%), statunitensi (+3,35%), mentre sono in diminuzione le presenze di svizzeri (-14,45%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA