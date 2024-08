Scuola, al linguistico di Courmayeur lunedì la prima campanella

Il Liceo Linguistico di Courmayeur comincerà come da consuetudine le lezioni del nuovo anno scolastico in anticipo: nella scuola ai piedi del Monte Bianco, la prima campanella suonerà lunedì 2 settembre.

Questa scelta "è dettata dalla volontà di alternare con più equità i giorni di scuola e i giorni di pausa didattica, accorciando la pausa estiva che è molto lunga e distribuendo dei giorni di vacanza durante l'anno", spiegano dal Liceo linguistico di Courmayeur.

Un modo anche di "venire incontro alle esigenze dei nostri alunni atleti che hanno momenti dell'anno in cui sono più impegnati con le attività agonistiche. L'inizio anticipato è stato possibile perché tutte le operazioni di sospensione del giudizio sono state svolte, come da normativa, entro il 31 agosto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA