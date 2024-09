Rischi glaciali, Fondazione Montagna sicura in Francia

La Fondazione montagna sicura (Fms) è stata in Tarentaise (Francia) nell'ambito delle sinergie tecniche transfrontaliere con il Servizio transalpino Rtm (Restauration des terrains en montagne) in materia di ricerca e monitoraggio dei rischi glaciali.

Il 28 e 29 agosto le squadre di Fondazione e Rtm, in presenza anche di una rappresentante del Crealp del Canton Vallese (Svizzera), hanno operato a Tignes, con visita al lago di Rosolin, sotto la lente di ingrandimento dei tecnici.

Il giorno dopo i lavori si sono spostati al ghiacciaio De Bassagne (Val d'Isère), per raggiungere il Lac du Fond, nello spartiacque con la valle di Rhemes. Sul lago hanno operato le squadre svolgendo fotogrammetria da drone (Arpa Valle d'Aosta), rilievo Gpr, sismica.

Oltre a Fondazione e Rtm erano presenti un tecnico di Arpa ed una guida alpina valdostana, come da prassi al fianco dei tecnici di Fms per le operazioni di monitoraggio sul campo.

Per il segretario generale di Fms, Jean Pierre Fosson, l'importanza di queste occasioni risiede "nello scambio di tecnologie ma anche nella crescita delle capacità, per saper operare in contesti di potenziali allertamenti che si potrebbero creare sul territorio, sempre più sensibile" e che si trova a far fronte agli "effetti del cambiamento climatico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA