Lavoratori valdostani terzi per giornate medie di malattia

La Valle d'Aosta è la terza regione in Italia per giornate medie di malattia per lavoratore: sono state 9,7 nel 2023. Guardando ai settori, nel privato se ne contano 10,1, nel pubblico 9. Le cifre sono state diffuse dall'ufficio studi Cgia, che ha elaborato dati Inps per tutte le regioni italiane.

Rispetto al 2017, in Valle d'Aosta si registra un calo del 10% di giornate medie di malattia per lavoratore (-12% nel pubblico e -10% nel privato).

Precedono la Valle d'Aosta la Calabria (15,3 giornate) e la Basilicata (10,2). I numeri più bassi in Trentino-Alto Adige (8), Lazio (7,9), Emilia-Romagna e Veneto (7,8). La media nazionale è di 8,5 giornate medie di malattia per lavoratore (8,3 nel Nord Ovest), 8,3 per il settore pubblico (8,2) e 8,6 per quello privato (8,3).



