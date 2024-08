Base jumper morto in val di Rhemes, aveva già aperto la vela

Si era lanciato in tarda mattinata con la tuta alare il paracadutista base jumper trovato senza vita ieri sera nella val di Rhêmes, in Valle d'Aosta. La vittima è Tommaso Funicelli, di 34 anni, Roma. Dopo il lancio è riuscito ad aprire il paracadute ma, per cause da accertare, si è schiantato durante il volo.

E' stata una parte di vela visibile tra gli alberi e la parete rocciosa a permettere di individuare il corpo. Il luogo del ritrovamento è a circa 1.300 metri di quota. L'uomo, di nazionalità italiana, si era buttato nel vuoto dai circa 2.100 metri di Plan Cou, a monte di Rhêmes-Saint-Georges.

Le ricerche sono scattate nel pomeriggio, dopo che il fratello, non avendo più sue notizie, ha dato l'allarme per il mancato rientro. Per i soccorritori non è stato possibile localizzare il luogo dell'atterraggio previsto. Dopo una serie di sorvoli in elicottero, ieri sera l'equipaggio misto formato da Soccorso alpino valdostano (Sav), Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Entrèves e vigili del fuoco ha individuato il corpo del base jumper. Il medico giunto sul posto a bordo di un altro velivolo con tecnici del Sav ha poi constatato il decesso. Dopo le operazioni di recupero, il corpo è stato trasferito ad Aosta, in vista degli accertamenti - affidati al Sagf - e della visita esterna del medico legale.





