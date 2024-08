Prevenzione ai suicidi, Marzi "progetto prende piede in Vda"

"Attraverso le continue azioni di formazione e sensibilizzazione, il progetto regionale per la prevenzione del suicidio sta prendendo sempre più sostanza, con il fondamentale coinvolgimento di ampi settori della nostra comunità". Lo ha detto l'assessore regionale alle politiche sociali, Carlo Marzi, presentando l'evento "InsideArt.click", ideato e curato dall'associazione "Il mandorlo fiorito" e dai volontari del soccorso Grand Paradis, in programma da domenica 8 a martedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 22, ad Aosta, negli spazi di Plus (ex Cittadella dei giovani).

"Questa iniziativa di sensibilizzazione e di partecipazione diretta e attiva dei giovani - aggiunge Marzi - rientra nella campagna di prevenzione rivolta alla popolazione. È fondamentale continuare a lavorare insieme per affrontare questa sfida e sostenere le persone che stanno vivendo momenti drammatici della nostra comunità, con un'attenzione particolare ai più giovani.

In questo senso, l'associazione Mandorlo fiorito ha mostrato la capacità di mettere in rete e coinvolgere trasversalmente istituzioni, associazioni e volontari, costruendo un momento di confronto mai sperimentato sino ad ora rispetto al delicato tema trattato che intendiamo sempre più porre all'attenzione".

Nelle tre giornate sono previsti 26 laboratori artistici, coordinati da più di 30 artisti dell'Associazione Artisti Valdostani che hanno aderito all'iniziativa che vuole coinvolgere i giovani, dai 12 ai 35 anni, e la loro creatività, mettendo insieme più di una generazione per sperimentare e scoprire capacità inespresse e nuove passioni.



