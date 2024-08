Focolai sospetti di Bluetongue, scattano misure di prevenzione

A seguito della presenza di otto focolai sospetti di febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo BTV-8 in Valle d'Aosta (nei comuni di Aosta, Nus, Challand-Saint-Anselme, Donnas, Pont-St-Martin e Perloz) l'amministrazione regionale ha attivato delle misure di controllo "in linea con quanto previsto nella nota del Ministero della Salute". I risultati sui campioni prelevati si avranno all'inizio della prossima settimana.

Innanzitutto, dopo un confronto con le associazioni coinvolte nelle Batailles de Reines e nell'allevamento, "si è condiviso di far slittare il calendario dei combats di una settimana: la manifestazione di Morgex si svolgerà quindi domenica 7 settembre, quella di Cogne il 22 settembre e via così".

Inoltre sono previsti: "l'applicazione di un prodotto con effetto insetto repellente e dopo almeno 7 giorni l'esecuzione di un test Pcr con esito negativo, test che permette di individuare con molta precisione e sicurezza la presenza del virus in un campione di sangue, il trattamento insetticida dei mezzi di trasporto documentabile, la generazione del Modello 4 informatizzato per lo spostamento".

Per quanto concerne la battaglia dell'Espace Mont Blanc a Valpelline "ad oggi non è possibile garantire lo svolgimento".

