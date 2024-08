Lingua blu, otto sospetti focolai in Valle d'Aosta

La 'Blue tongue' (lingua blu), malattia infettiva dei ruminanti non trasmissibile all'uomo, potrebbe essersi diffusa anche in Valle d'Aosta.

"Ad oggi è presente ai confini con la Valle d'Aosta un solo focolaio confermato di blue tongue a Settimo Vittone. Sono altresì presenti nella nostra regione otto sospetti focolai in diversi comuni della bassa e media valle. Questi ultimi devono ancora essere confermati dal laboratorio nazionale di referenza di Teramo". Lo spiega Enrica Muraro, veterinario regionale, dirigente della struttura Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'assessorato alla Sanità.

"Continua - aggiunge Muraro - l'opera di monitoraggio e prevenzione che ha caratterizzato fin da subito le azioni dei servizi veterinari".

Anche se tutte le specie di ruminanti sono recettive alla malattia, il virus - trasmesso da moscerini - colpisce prevalentemente gli ovini con una sintomatologia molto grave (come ulcere nella bocca, febbre alta e difficoltà respiratorie). Nei bovini l'infezione può mostrarsi con forme cliniche più o meno evidenti e per questo gli animali possono rappresentare un serbatoio di virus.



