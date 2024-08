"Percorsi, reti e connessioni" per Plaisirs de culture 2024

La Valle d'Aosta aderisce all'edizione 2024 delle Giornate Europee del Patrimonio con la dodicesima edizione di Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste. La rassegna avrà luogo dal 14 al 22 settembre in diverse località.

Al centro della programmazione c'è il tema del patrimonio dei percorsi, delle reti e delle connessioni, "scelto dall'Unione Europea per invitare a riflettere sulle molteplici 'strade' che il patrimonio culturale ha percorso e plasmato nei millenni, arrivando a forgiare con strumenti sempre diversi una variegata identità paneuropea'.

Nell'occasione i siti archeologici, i castelli, i musei e le sedi espositive di proprietà regionale saranno aperti e visitabili gratuitamente o a tariffa ridotta. Inoltre è previsto un ricco calendario di iniziative: visite guidate e teatralizzate, laboratori per adulti e bambini, passeggiate, attività per famiglie, performance teatrali, conferenze, spettacoli, presentazioni di libri, concerti, letture e attività per le scuole. "Iniziative che intendono stimolare tutti i pubblici - sottolinea l'assessore regionale ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz - a visitare, conoscere, vivere il patrimonio valdostano per ritrovare senso di appartenenza, identità e memoria di una regione bellissima, ricca di storia e di storie da conoscere e da raccontare.

Una regione il cui patrimonio si configura proprio come un millenario incrocio di reti che, di volta in volta, hanno assunto forme e significati differenti. Di fatto la Valle d'Aosta costituisce uno straordinario esempio di come chi ci ha preceduto sia riuscito a plasmare un territorio aspro e accidentato costruendo strade e ponti che, ancora oggi, a distanza di secoli, connotano la nostra regione come 'carrefour d'Europe'".



