Sport e sostenibilità, ad Aosta si corre l'Edileco Run24

Tra un mese esatto la marea arancione dell'Edileco Run24 invaderà di nuovo il centro di Aosta. È iniziato il conto alla rovescia per corsa a staffetta di 24 ore, presentata in conferenza stampa, che animerà il capoluogo valdostano sabato 28 e domenica 29 settembre.

La sesta edizione dell'Edileco Run24 manterrà lo spirito di agonismo e goliardia che ha animato le precedenti, portando al tempo stesso alcune novità. A cominciare dal percorso, sempre di circa 3 chilometri, che non arriverà all'Arco d'Augusto, ma farà una deviazione (solo per la prova non competitiva) nel Chiostro di Sant'Orso, per poi spingersi fino alla nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta.

La staffetta dell'Edileco Run 2024, sia competitiva sia non competitiva , partirà da piazza Chanoux alle 16 di sabato 28 agosto e, per la prima volta, sarà anticipata dalla "Young Run24". Una prova, organizzata in collaborazione con la Fidal VdA, valida per come campionato regionale Ragazzi e Cadetti, che partirà alle 13,30, mentre alle 17 è prevista la cerimonia di premiazione.

Sarà un fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento, con numerosi eventi a corollario dell'Edileco Run.

Sabato alle 18, si esibirà il gruppo JovaSafari, tribute band di Jovanotti, mentre alla 22,30 torna l'ormai consolidata silent disco. Domenica alle 10 ci si potrà "risvegliare" con un insanity workout e, alle 14,30, scatenarsi con la Country Line Dance. Alle 16 è prevista la fine della corsa a staffetta e, fino alle 17,30 quando si svolgerà la premiazione, balli, attività e gioco intratterranno i presenti. Come ricorda l'assessore regionale allo sport, Giulio Grosjacques, l'Edileco Run non dimentica la sua vocazione green: "Questa è una manifestazione che punta alla sostenibilità - dice -, che è anche il core business dell'azienda che la organizza. Saranno due giornate in cui si metteranno in evidenza le bellezze di Aosta. Si tratta di un evento importante non solo per la città, ma per l'intera regione e ne qualifica ancora di più la vocazione sportiva".



