Consulenti pm, "senza negligenza Deval rogo Aymavilles evitato"

Secondo i consulenti della procura di Aosta, una manutenzione adeguata e conforme al piano di indirizzo operativo previsto da Deval avrebbe evitato il grande incendio boschivo del 19 luglio 2023 tra Aymavilles e Villeneuve.

L'innesco del rogo, secondo la consulenza affidata dal pm Giovanni Roteglia, è da correlare al corto circuito registrato dal Centro di controllo Deval alle 15.15 di quel giorno. La prima ipotesi di innesco da sigaretta è risultata infondata. Un sopralluogo dei consulenti ha consentito di accertare che il traliccio della linea 223 presente nella zona di innesco dell'incendio è sovrastato da un gruppo di pioppi.

Quindi - ritengono i consulenti - considerata la ventosità di quei giorni, è presumibile che un rametto sia caduto sulla testa del traliccio nell'area sottostante al gruppo di alberi, interponendosi tra due connettori della linea con una lunghezza sufficiente a innescare una violenta scarica. Lo stesso rametto, incendiandosi, sarebbe poi caduto a terra determinando il rogo boschivo, divampato appena dopo l'abitato di Poyaz.

A detta dei consulenti della procura, se le prescrizioni sulle distanze e posizioni di rispetto tra le linee elettriche e alberi e rami non vengono rispettate, si possono scatenare incendi. I consulenti ritengono che ci sia stata negligenza, con la mancata attuazione del piano di indirizzo operativo previsto da Deval. Le videocamere del comune di Saint-Pierre hanno immortalato le varie fasi dell'incendio.

In questo filone di indagine, che riguarda le fattispecie colpose di incendio boschivo e inquinamento ambientale, sono indagati: il presidente e amministratore delegato di Deval, Giorgio Pession di 60 anni, di Valtournenche; Domenico Mileto, di 58 anni, di Saint-Marcel, come assistente tecnico di rete componente dell'unità operativa territoriale Deval Aosta; Valerio Zinetti, di 57 anni, di Aosta, responsabile dell'unità operativa territoriale Deval di Aosta; Valter Musso, di 48 anni, di Aosta, Luigi Traverso, di 63 anni, di Genova, come funzionari Deval che si sono occupati, tra l'altro, della guida alla corretta individuazione delle criticità delle linee aeree.





